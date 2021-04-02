Большая книга хороших манер

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2 апреля, 2021

Хочешь такую вещь, глядя на которую все будут восхищаться тобой и наперегонки приглашать в гости? Настолько волшебную, что родители начнут прислушиваться к твоему мнению, а учителя будут ставить оценки на балл выше. Если ты с пониманием прочтёшь эту книгу — у тебя это будет! Ничего лишнего — только самое нужное !

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ДЕТИ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ВАМ

Как видите, с этикетом у нас всё очень непросто. Но есть дети, которые страдают от всех этих правил ещё больше, чем вы. Встречайте:

• Китайские дети

• Французские дети

• Итальянские дети

Китайские дети

Научиться есть ножом и вилкой – та ещё задачка. Справиться с ней, конечно, можно, годам этак к восемнадцати, но это не точно.

Китайским же ребятишкам приходится совсем туго, ведь они едят не ножом и вилкой, а палочками.

Вы, конечно же, знаете, что китайские дети просто обожают рис.

Но и его они должны есть только палочками! Да-да, даже не пальчиками! Наверное, поэтому все китайские дети такие стройные и подтянутые – попробуй-ка вылови хоть одно рисовое зёрнышко при помощи двух палочек. Сделать это удаётся только тем, кто соблюдает основные правила китайского этикета, их всего пять:



• Вы должны есть двумя палочками. Всегда.

• Обе палочки надо держать в одной руке.

• Вам нужно аккуратно зажать (а не раздавить) еду кончиками палочек.

• Ни при каких условиях нельзя накалывать еду на палочки.

• “Черпать”еду палочками, как ложкой, также недопустимо.

Французские дети

Как всё-таки жаль французских детей! Франция — пре-красная страна, но расти там — удовольствие так себе. На каждое правило этикета, которое вы должны знать, во Франции приходится как минимум пять, а то и шесть дополнительных правил. И они не из простых.

Чтобы вы понимали, французские дети даже мандарины должны есть с помощью ножа и вилки. Попробуйте од-нажды, каково это. А потом ещё скажите по-французски:



(Ешь мандарины ножом и вилкой!)

Но только, я вас умоляю, не делайте это с набитым ртом.





Итальянские дети

На первый взгляд, итальянским детям очень даже повезло: они живут в стране с лучшим в мире мороженым и почти каждый день едят пиццу или пасту (так итальянцы называют макароны*). Стоп, паста! Именно в ней кроется подвох.

Не буду сейчас перечислять все сорта итальянской пасты. Скажу только, что С КОРОТКИМИ ВИДАМИ ПАСТЫ:

руо́те, пе́нне, фарфа́лле, кончи́гли,

фузи́лли, ригато́ни, маккеро́ни и орекье́тте легко справиться ВИЛКОЙ.

А вот С ДЛИННЫМИ видами пасты фетучи́ни, спаге́тти, лингви́ни, спагетти́ни, папарде́лле и тальяте́лле это сделать гораздо сложнее. Всё перечисленное

нужно есть ТОЛЬКО ВИЛКОЙ!

* Маккерони — это только один из видов пасты в Италии. В России так стали называть все макаронные изделия.

Отрывок из книги «Большая книга хороших манер»