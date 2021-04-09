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Сказки дядюшки Римуса

9 апреля, 2021

«Сказки дядюшки Римуса» – добрые, смешные и поучительные истории о находчивом Братце Кролике, хитром Братце Лисе и их друзьях.

 
Джоэль опять приготовился слушать, а дядюшка Римус взял кочергу и сдвинул головешки, чтобы веселей полыхал огонь.
А потом начал:
— Ты знаешь, конечно, что Кролик был не в ладах с Коровой с тех пор, как выдоил у неё молоко. Вот один раз, когда она гналась за ним, да так быстро, что перебежала через собственную тень, Братец Кролик надумал свернуть с дороги и навестить своих добрых друзей — Матушку Мидоус с девочками. Скок да скок, скок да скок, и вдруг Братец Кролик видит — под кустом лежит Братец Черепаха. Остановился Кролик и постучался в крышу дома Черепахи. Ну конечно, в крышу, потому что Братец Черепаха всегда таскает с собой свой дом. В дождь и в вёдро, в зной и в стужу, когда б ты ни встретил его и где б ни нашёл — всюду с ним его славный домик.
Так вот, Кролик постучался в крышу и спросил, дома ли хозяин. А Братец Черепаха ответил, что дома.
— Как ты поживаешь, Братец Черепаха?
— Как ты поживаешь, Братец Кролик?
Потом Кролик спросил:
— Куда ты ползёшь, Братец Черепаха?
А тот отвечает:
— Просто так, гуляю, Братец Кролик.
Тут Кролик сказал, что собрался в гости к Матушке Мидоус с девочками, и спросил, не хочет ли Братец Черепаха отправиться вместе с ним.
— Отчего же, можно, — ответил Братец Черепаха, и они пошли вдвоём.
Поболтали дорогой всласть, и вот уж они пришли. Матушка Мидоус с девочками встречают их на пороге и просят входить, и они вошли. Братец Черепаха такой плоский, что ему неловко было на полу, и на стуле тоже ему было слишком низко. Вот, пока все искали, на что бы его посадить, Братец Кролик взял его и положил на полку, где стояло ведёрко. Братец Черепаха разлёгся там так важно, будто индюка проглотил. Ясное дело, зашёл у них разговор о Старом Лисе, и Кролик принялся рассказывать, как он оседлал Лиса и какой замечательный из него получился верховой конь.
И все хохотали до упаду — Матушка Мидоус с девочками и Братец Черепаха. А Кролик сидел в кресле, покуривая свою сигару. Откашлялся он и говорит:
— Я б и сегодня приехал на нём, только я задал ему третьего дня такую скачку, что он охромел на одну ногу. Боюсь, придётся его теперь и вовсе сбыть с рук.
Тогда сказал Братец Черепаха:
— Ну что ж, если ты вздумаешь продавать его, Братец Кролик, продай его кому-нибудь подальше, потому что он уж очень надоел нам в наших краях. Только вчера
я встретил Братца Лиса на дороге, и представьте, что он сказал мне! «Эй, — крикнул он, — вот и ты, Грязнуха-Ползуха!»
— Ужас какой! — воскликнула Матушка Мидоус. — Слышите, девочки? Старый Лис обозвал Братца Черепаху «Грязнухой-Ползухой»!
И все прямо ахнули, как это Лис посмел обидеть такого милого человека — Братца Черепаху! А пока они ахали и возмущались, Лис стоял у задней двери и подслушивал.
Много неприятного услыхал Братец Лис, и вот вдруг он всунул голову в дверь да как крикнет:
— Добрый вечер, друзья! Как поживаете? — и как прыгнет к Братцу Кролику!
Матушка Мидоус с девочками — те подняли крик и визг, а Братец Черепаха подполз к краю полочки и свалился оттуда — да как плюхнется Лису на макушку! Он вроде как бы оглушил Лиса. А когда опомнился Лис, всё, что он увидел, — это котелок с овощами, перевёрнутый кверху дном в очаге, и сломанный стул. Братец Кролик исчез, и Братец
Черепаха исчез, и Матушки Мидоус с девочками тоже как не бывало.
Кролик забрался в трубу — вот почему котелок перевёрнут был в очаге кверху дном.
Братец Черепаха заполз под кровать и притаился
за сундуком, а Матушка Мидоус с девочками выскочили во двор.
Лис осмотрелся по сторонам и пощупал свою макушку, куда угодил ему Братец Черепаха. А Кролика и след простыл. На беду, дым и зола доняли Кролика, и вдруг он как чихнёт: апчичхоу!
— Ага! — сказал Лис. — Вот ты где! Ладно, — сказал он, — я выкурю тебя оттуда. Теперь ты мой.
Но Кролик ни словечка в ответ.
— Что же, ты не выйдешь добром? — спросил Лис. А Кролик — ни слова.
Тогда Лис пошёл за дровами. Приходит и слышит — Кролик смеётся.
— Что ты там смеёшься, Братец Кролик? — спросил Лис.
— Сказал бы, да нельзя, — отвечал Кролик.
— Уж лучше говори, — сказал Лис.
— Да так, кто-то спрятал тут ящик с деньгами, — говорит Кролик.
— Так я тебе и поверю! — говорит Лис.
— Да ты погляди, — сказал Кролик. И только Лис сунул морду в очаг, Кролик все глаза ему засыпал нюхательным табаком; он всегда носилпри себе табакерку.
И Лис давай кувыркаться — кувырком, кувырком за порог. А Кролик вылез из трубы и попрощался с хозяйками.
— Как ты спровадил его, Братец Кролик? — спросила Матушка Мидоус.
— Кто, я? — сказал Братец Кролик. — Да я просто сказал ему, что, если он тотчас же не уберётся домой и не перестанет докучать честным людям, я схвачу его за шиворот и все бока ему обломаю! 
А Братец Лис кувыркался и кувыркался, пока не до-брался до своего дома.
— А что сталось с Черепахой? — спросил Джоэль.
— Что сталось, что сталось! — воскликнул старик. — Вечно дети хотят всё узнать сразу! У тебя глаза уже слипаются. Беги спать, дружок!


Сказки дядюшки Римуса 

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