Тайная жизнь растений

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30 апреля, 2021

Познавательная сказка познакомит читателей со всеми овощами, растущими на огороде: от морковки и репы до мангольда и топинамбура. Книга расскажет о том, как на нашей планете появились растения, о лишайнике-первопрохоце, который вышел из воды на сушу раньше других, о том, как возникли теплицы и чем лучше кормить почву, и конечно о том, как отважный кабачок по имени Сквош нашёл друзей.

Как сохранить плодородную почву?

Почва образуется сама по себе, то есть есте¬ственным способом — без участия человека. Но люди испокон веков хотели помочь ово¬щам расти крепкими и здоровыми. Для этого они удобряли почву и тем самым поддерживали её пло¬дородие.

Тысячу лет назад люди не знали, как подкормить почву. Они рассуждали так: мы едим мясо и хлеб. Может, и почве придётся по душе эта еда? Но как ни разбрасывали они по грядкам мясо, хлеб и манную кашу, почва плодородней не становилась. По¬няли тогда люди: почве нужна осо¬бенная еда. Но какая?





Жил в то время один Волшебник. Он умел разговаривать с природой. Люди над ним потешались: чудак, разве можно понимать природу?

«— Природа — это наш дом», — говорил волшебник, — мы в нём живём. Вы же знаете свой дом: где доска прогнила, где дверь скрипит. Потому что дом общается с вами. Так и природу можно слышать и понимать.

— Если так, то скажи нам: чем кормить почву, чтобы потом почва кормила нас? — спросили люди.

— Почва живая. Когда мало во¬ды, она страдает от жажды. Зи¬мой она мёрзнет от морозов. И как всякий живой организм, чувству¬ет голод. Когда она сама добыва¬ет себе еду, то времени на заботу о растениях у неё не остаётся. Если мы дадим ей её любимую еду — компост — то весь свой рабочий день она посвятят своим питомцам — овощам, фруктам и ягодам», — ответил Волшебник.

— И только? Так давайте засы¬пем почву компостом и будем ждать урожая, — выкрикнули из толпы.

— В еде должна быть мера, — возразил Волшебник. — Но это ещё не всё. Почва много работает, что¬бы дать нам урожай. Вечером, по¬сле рабочего дня, она очень устаёт. Чтобы завтра утром у неё были си¬лы, ей нужен массаж.

— Я же говорил, что он не вол¬шебник, а сумасшедший, — раздал¬ся мужской голос из толпы, — мас¬саж — почве. Это смешно!

— Ей нужен специальный массаж. Для этого надо просто-напросто рыхлить её на глубине 10–15 санти¬метров, — объяснил Волшебник. — А ещё почве нужен сон. Чтобы ей было тепло и уютно, её нужно на¬крыть одеялом из травы, соломы или опилок. Такое покрывало ещё и сохранит живительную влагу.

Сомневались люди в словах Вол¬шебника, но всё же решили попро¬бовать. И вскоре убедились, что он был прав. Почва отблагодарила лю¬дей небывалым урожаем.

С тех пор люди каждый год кор¬мят, рыхлят и укрывают свою кор¬милицу-почву.





Отрывок из книги «Тайная жизнь растений»