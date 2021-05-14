Приключения Шпундера и полицейского пса Брехена

Жизнь маленького крысёнка Шпундера резко меняется, когда он попадает в большой город. В поисках пропавшей после наводнения семьи он даже становится секретным агентом полиции! Но когда твои сильные стороны — упорство и сообразительность, в этой жизни можно добиться всего!
Шпундер дремал после завтрака, привалившись к мягкому боку полицейского корги. Утро выдалось тёплым и солнечным. В кустах весело
галдели воробьи.
Вдруг послышались торопливые шаги. Крыс даже с закрытыми глазами по характерным признакам узнал, что к ним, спеша, направляется Михалыч.
— Подъём, — тихо сказал Брехен, но Шпундер и так всё понял и уже успел юркнуть псу за пазуху.
Михалыч взял Брехена на поводок и вывел из вольера.
Подошли ещё какие-то люди.
Корги держал ухо востро и кратко передавал крысёнку то, что понимал из разговоров людей:
— Короче. Потерялась пятилетняя девочка. Гуляла с мамой в парке и исчезла. Мама отвлеклась на какие-то свои дела с телефоном… Сей-
час все люди в своих телефонах сидят… Оглянулась — девочки нет.
— А что, разве родители не могут найти своего детёныша по запаху? — удивился крысёнок.
— Нет, конечно. Люди вообще запахи не ловят.
— Как они тогда выживают?
— Сам удивляюсь. Нет, что-то они чувствуют, конечно. Но это если очень сильный запах. Цветы, например, нюхают.
— Зачем? — приподнял ушки Шпундер.
— Кто их знает! А ещё они поливают себя какими-то вонючими штуками. Называется — духи. Ужас что такое, можно вообще нюх потерять.
— Странные они.
— Да. Но я к ним привык, — вздохнул пёс.
— Кстати, как у тебя сейчас нос? Насморк прошёл?
— Всё уже намного лучше, но ты тоже нюхай.
— Конечно, мне нетрудно. А давно девочка
пропала?
— Вчера. Сначала родители весь парк обежали, потом к бабушке заехали, она отдельно живёт… А вот сегодня с утра уже к нам.
Поговорив, люди куда-то пошли. Как оказалось, это были родители девочки и ещё один полицейский. За ними двинулись и Михалыч с Брехеном.
— Куда идём? — спросил Шпундер из-за пазухи корги.
— В парк. Там её видели в последний раз.
До парка добрались довольно быстро. Шпундер с волнением вдыхал запахи земли и свежей травы. Это так напоминало о доме, что на глаза крысёнка навернулись непрошеные слёзы. Сверху снова послышались громкие человеческие голоса.
— Вот эта лавочка, — шепнул корги. — Здесь она пропала.
Рядом была детская площадка с песочницей, качелями и горкой.
Михалыч присел перед Брехеном и протянул под нос детскую кофточку.
Крыс тоже втянул воздух. Кофточка пахла молоком, заботой, чем-то
вкусным и домашним. Шпундер снова вспомнил о своей семье. Нет,
в его норе пахло совсем иначе, но удивительно совпадали какие-то совсем крохотные нотки запаха: то ли молока, то ли любви… Шпундер уже знал, что страх пахнет похоже и у людей, и у животных. Оказывается, любовь тоже пахнет одинаково.
Крысёнок моргнул, прогоняя воспоминания.
— Запомнил? — спросил Брехен.
— Угу.
— Тогда вперёд. Я чую её запах, она пошла туда, — и полицейский корги, сделав круг по детской площадке, резво побежал в сторону выхода из парка.
Да, всё верно, она тут шла, — подтвердил Шпундер.
Но на трамвайной остановке запах девочки кончился. Брехен обежал пространство вокруг, ничего не нашёл и встал. Люди начали спорить.
— Они говорят, что девочка с мамой приехали на трамвае, — передал пёс разговор. — Ты ведь тоже не чувствуешь её запаха дальше?
— Нет.
Вернулись в парк. По дороге корги проверил все кусты и боковые дорожки, но девочка туда не заходила.
— Её мама говорит, что они часто приходили в этот парк к этой площадке. Мама садилась на лавочку, а девочка играла, — передавал Брехен
разговор людей. — Приезжали и уезжали всегда на трамвае. А тут раз — и вдруг нет её.
— А она точно не умеет летать? — спросил Шпундер.
— Издеваешься? — раздражённо рыкнул Брехен.
— Нет. Просто не знаю, на что способны маленькие девочки.
— Они способны на многое. Но про полёты не слышал.