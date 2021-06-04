Мультсериал «Истории Баданаму»

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4 июня, 2021

Играй, исследуй мир и учись вместе с Бадой и друзьями!

Жизнь в удивительном мире Баданаму наполнена чудесами и сюрпризами. Самые обычные события, будь то прогулка под дождем, купание или посадка растений, здесь превращаются в веселые приключения друзей.

Герои мультсериала — Бада и его милые приятели — учатся общаться и уважать друзей, делиться и работать в команде, развивают творческие способности и любопытство, исследуют окружающий мир и ни дня не проводят без невероятных открытий.

Смотрите премьеру мультсериала 5 июня в 5:00 на канале «Карусель»!