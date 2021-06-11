Кот в сапогах. Сказки самых известных сказочников

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11 июня, 2021

Кот свернул к огромному и великолепному замку. А жил в нём не просто богач, а ещё и великан, да к тому же людоед, и вдобавок ко всему волшебник. Ему-то и принадлежало всё то, что крестьяне по приказу кота назвали владениями маркиза де Карабаса. От них-то кот и узнал про великана.

Он решил, что людоед не станет есть кота, и без страха явился к нему, чтобы засвидетельствовать своё почтение.

Хозяин замка принял кота с таким гостеприимством, какое было доступно людоеду. Они уселись за стол, уставленный яствами, и завели беседу.

— Между прочим, — заметил кот, — ходят слухи, что вы можете превратиться в любое животное. Конечно, стать слоном или львом для вас было бы затруднительно...

— Ничего подобного! — прогремел великан. — Для меня это не труднее, чем сменить костюм. Гляди и удивляйся!

Увидев появившегося в кресле огромного льва, храбрый кот до того перепугался, что выскочил в окно и по водосточной трубе вскарабкался на крышу, хотя в сапогах сделать это было не так уж легко.

Но когда людоед, снова принявший свой обычный облик, вновь пригласил его к столу, кот любезно согласился.

— Я чуть было не помер от страха, — признался он, садясь в кресло. — А вот ещё говорят, что вы легко превращаетесь даже в маленького зверька, например, в крысу или в мышь. Впрочем, это наверняка сплетни — такое даже вам не под силу.

— Мне не под силу? — усмехнулся людоед. — А что ты на это скажешь?

И тут же его громовой голос перешёл в тоненький писк, а сам он обратился крохотной мышкой.

Тогда кот — а он, хоть и в сапогах, всё равно остаётся котом! — одним прыжком настиг её, и от кровожадного великана не осталось даже мышиного хвостика.

В это же самое время король, возвращаясь с прогулки, захотел посетить величественный замок. Увидев его карету из окна, кот мигом спустился во двор и встретил его величество у самых ворот.

— Милости просим, ваше величество! — поклонился он. — Рады видеть вас во дворце моего господина маркиза де Карабаса.

— Так это ваш замок, дорогой маркиз? — изумлённо воскликнул король. — Да он ничуть не уступает королевскому дворцу! Скорее покажите нам убранство его комнат — оно должно быть не менее великолепно...

Маркиз, который уже ничему не удивлялся, помог принцессе выйти из кареты и провёл гостей вслед за котом в главную залу. Там был накрыт роскошный стол: оказывается, людоед ждал в этот день гостей-великанов, но те не решились приехать — до них дошли слухи, что в замке новый хозяин, какой-то Карабас.

После нескольких бокалов вина король окончательно полюбил маркиза, как сына, а уж про принцессу и говорить нечего.

— Я заметил, мой друг, как моя дочь смотрит на вас, — подмигнул его величество маркизу. — И если вы попросите у меня её руки, то я не стану возражать.

Бывший сын мельника от всей души поблагодарил государя за оказанную ему честь и уже на следующий день женился на прелестной принцессе.

И конечно же, про кота в сапогах тоже не забыли — он сделался знатным вельможей, а мышей если и ловил, то изредка и только для собственного развлечения.



Кот в сапогах. Сказки самых известных сказочников

