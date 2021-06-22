Фестиваль «Включайся!» прошёл при участии телеканала «Карусель»

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22 июня, 2021

С 16 по 18 июня 2021 года, в Москве, при неизменном участии федерального общедоступного семейного телеканала «Карусель», прошёл XVI фестиваль детского телевидения «Включайся!».

Фестиваль «Включайся!» — конкурс детских и юношеских телевизионных программ и фильмов, созданных студиями, участниками которых являются дети в возрасте до 18 лет, а также телекомпаниями, производящими программы для детей. Фестиваль проводился с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

По традиции в рамках фестиваля состоялся отдельный конкурс «Лучший сюжет, снятый во время фестиваля». Участниками профессионального конкурса стали ребята, уже обладающие определенными знаниями и опытом в медиатворчестве, выдвинутые детскими телевизионными студиями и отобранные Экспертным советом в три творческие группы. Телеканал «Карусель» помогал конкурсантам смонтировать и озвучить отснятый материал.

Помимо этого, Вера Оболонкина и Татьяна Цыварева — главные редакторы телеканала «Карусель» — отметили отдельных участников фестиваля специальными призами от телеканала — почётными дипломами и брендированными наушниками.

В конкурсной программе, мастер-классах и экскурсиях в рамках фестиваля приняли участие 350 человек из 106 детско-юношеских студий и телеканалов из 62 городов России. Участники телефорума побывали на встречах с известными профессионалами в сфере медиа, в интерактивном формате прошли мастер-классы с режиссёрами, сценаристами, телевизионными продюсерами, получили ответы на волнующие их вопросы во время открытых просмотров конкурсных работ. Более 250 творческих работ отбирало жюри в двух составах: профессиональное и детское жюри.

Заветную фестивальную кнопку «Включайся!» по оценкам «взрослого» жюри в номинации «Дорога добра» получила детская медиастудия «Серебряный Марс» (Луганск). В номинации «Детская служба новостей» победили КОГОАУ ВГГ (Киров) и студия «Один дома» (Нижний Новгород). Победителями в номинации «Хочу всё знать» стали ШКИТ - Нижний Тагил (Нижний Тагил, Свердловская область), а специальный приз жюри достался коллективу «Позитивчики» (Владикавказ). В номинации «Пластилиновая ворона» победила киношкола «Ярославский медвежонок» (Ярославль), специальный приз жюри забрала мультстудия «Оранжевый кактус» (Екатеринбург). В номинации «Не скучай» награду получили Теледетки (Санкт-Петербург). В номинации «Кинолюбитель» победили КДЮТ «Куча мала!» (Чебоксары) и телевидение школы 1210 (Москва). В номинации «Лицо с экрана» основные призы достались ШКИТ - Нижний Тагил, «Нам по зубам» (Нижний Тагил, Свердловская область) и медиа центр «Игра в объективе», «ВПР» (Ростов-на-Дону).

Лучшими, по мнению «детского» жюри, в номинации «Хочу всё знать» стала Детская медиастудия «Серебряный Марс» (Луганск). В номинации «Кинолюбитель» победила инклюзивная студия телевидения «Компас ТВ» (Берёзовский, Свердловская область). Детская киношкола «Kinobaby» (Тюмень) забрала приз в номинации «Дорога добра». В номинации «Детская служба новостей» лучшим признано телевидение школы 1210 (Москва). В номинации «Пластилиновая ворона» приз достался МБУК Детская киностудия «Поиск» (Новосибирск). В номинации «Не скучай» лучшей стала студия YOUMEDIA (Санкт-Петербург).

XVI Фестиваль «Включайся!» состоялся с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Организатор – НАТ, при финансовой поддержке Минцифры России, при участии федерального общедоступного семейного телеканала «Карусель», при поддержке телеканалов ТНТ, ОТР, TV Brics. Все новости и работы победителей конкурса – на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

