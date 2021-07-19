Отрывок из книги «Шляпники. Магические истории»

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19 июля, 2021

Семья Корделии из очень древнего рода волшебников‑шляпников, которые умеют вплетать чары в каждую шляпу. В мире Корделии создание шляп, плащей, часов, ботинок и перчаток из волшебных ингредиентов — это редкий и древний дар, которым владеет только несколько семей.



Мужчина вошёл в дом, впуская за собой дождь и буйный ветер, и Корделия попятилась. Богатый парчовый плащ гостя пах морской водой и солью.

— Лорд Витлуф! — Это произнесла тётушка Ариадна, спускающаяся по лестнице с фонарём в руке. — Святые небеса, что произошло?

С лорда Витлуфа на пол вестибюля капала дождевая вода, образуя лужу.

— Увы, не небеса, мадам Шляпник, а море! — прохрипел лорд Витлуф. — Кое-что произошло в море!

У Корделии появилось чувство, будто по её шее ползёт Сибирский Ледяной Паук.

— Прошу вас, милорд, поведайте же нам, что случилось, — попросил дядюшка Тибериус.

— Что-то стряслось с «Весёлым Чепчиком»? — В дверях кухни появилась Кух с закрученными на лоскутки волосами и деревянной ложкой в руке.

— Где мой отец? Капитан Шляпник? — тонким и дрожащим от страха голоском спросила Корделия.

Лорд Витлуф снял с головы чёрную треуголку и вылил из неё приличное количество воды.

— «Весёлый Чепчик», — проговорил он, — потонул.

Он разбился о жуткие скалы в устье Речного Зева. Сквозь дом с воем пронёсся ветер.

— А мой отец? Где он? — спросила Корделия. Ледяной Паук оплетал её внутренности студёной

паутиной. Лорд Витлуф перевёл взгляд на свои башмаки.

— Я был там. Ждал на самой вершине маяка, чтобы убедиться, что корабль минует пролив в целости, — пробормотал он, стискивая свою шляпу так, что костяшки пальцев побелели. — Во дворце с волнением ожидали возвращения капитана Шляпника с последним ингредиентом для новой королевской шляпы.

Но сегодня…

Лорд Витлуф запнулся, взгляд его переполнял ужас.

— Корабль попал в шторм, — продолжил он, и лицо у него посерело. — Я был так близко, что ветер доносил до меня крики команды, я видел даже, как капитан

Шляпник сам встал за штурвал… но прежде чем корабль успел миновать опасность и найти убежище в Речном Зеве, из чёрного океана поднялась ужасная волна и швырнула «Весёлый Чепчик» прямо на скалы.

Корабль в считаные секунды превратился в щепки.

Корделия трясла головой. Потом она осознала, что у неё трясётся всё тело.

— Все ушли на дно вместе с кораблём, — прошептал лорд Витлуф. — Никто не спасся.

— Но… нет, — сказала Корделия. — Мой отец плавает лучше всех, кого я знаю. Он может выплыть и из шторма, и из водоворота. Он не мог утонуть!

Лорд Витлуф был печален и выглядел так, словно его мучила морская болезнь.



— Капитан Шляпник пропал в море, — сказал он. — Мне очень жаль.

Горе и ярость Корделии, оказавшиеся сильнее подкашивающихся ног, понесли её вверх по лестнице.



За её спиной рваным флагом трепетал голос тётушки Ариадны. Пока Корделия наугад шла по коридору, к глазам подступила предательская волна слёз. Девочка рванула на себя последнюю дверь, и её окутал до боли знакомый отцовский запах. Это был аромат пряностей, которые отец привозил из своих приключений, и кедра, и дыма, и морского воздуха. Корделия бросилась на его пустую постель и зарылась в колючие шерстяные одеяла.

Она лежала, уткнувшись лицом в подушку, и чувствовала себя так, будто из неё вот-вот вырвется самая печальная на свете песня. Эта песня завывала в её животе, поднимаясь в грудь, обволакивая сердце и устремляясь в горло, и Корделия ощущала, как она отчаянно вибрирует там.

— Корделия? — прошептала тётушка Ариадна, на цыпочках входя в комнату.

Небеса разразились громом. Он напоминал звук разбивающихся о скалы кораблей.

— Бедная моя Корделия.

Девочка лежала, напрягшись всем телом и изо всех сил стараясь не дать печальной песне вырваться изо рта. На спину ей легла тёплая ладонь. Наконец тётушка сказала:

— Это поможет тебе уснуть, моя дорогая.

Она отбросила волосы Корделии в сторонку, и девочка почувствовала, как ей на голову осторожно натягивают Луноцветный Ночной Колпак.

Тёмно-фиолетовая магия колпака накрыла её, и, не успела она и разок вдохнуть, как уже спала. Корделия видела тянущиеся к ней из глубины щупальца и звала отца, но рокот волн заглушал её голос. Всю ночь беспокойные штормовые сновидения шептали ей: «пропал в море, пропал в море, пропал в море», а в странном небе кружил, причитая, альбатрос.

Наутро Корделия проснулась с кое-какой мыслью.

То, что пропало, можно найти.

Отрывок из книги «Шляпники. Магические истории»