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Объявлены победители конкурса «Придумай свою историю в мире Ниндзяго»

26 июля, 2021

Зрители и жюри сделали свой выбор!

Главный победитель — Виталий Бровко.

Победители зрительского голосования: 

  1. Максим Карпушкин
  2. Иван Костарев
  3. Ксюша Солдатова
  4. Кирилл Игорь и Максим Колодины
  5. Артём Бартов
  6. Всеволод и Ростислав Коршук
  7. Клим Раффи
  8. Вова Верт
  9. Константин Карачев
  10. Макар Большешапов
  11. Андрей Соларев
  12. Артём Гречкин
  13. Даниил Шнейдерман
  14. Артём Пульников
  15. Илья Андреев
  16. Леонид Ильин
  17. Андрей Ланцев
  18. Аня и Максим Пестряковы

Поздравляем победителей и благодарим всех участников, кто присылал нам свои комиксы! 

С работами победителей и всех участников конкурса можно ознакомиться на этой странице.

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