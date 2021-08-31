Мультсериал «Фиксики. Новенькие»

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31 августа, 2021

Новые приключения, новые герои, новые куплеты знаменитой песенки — всё это в четвёртом сезоне любимого мультсериала — «Фиксики. Новенькие»!

Фиксики живут в каждом доме. Оказывается, они и есть и у Кати — подруги ДимДимыча! Кто же они такие?

Познакомьтесь с ними! Это необычная семья: братья-близнецы Фрик и Гик и их приёмная бабушка Бася. Смогут ли новенькие подружиться с фикси-классом? Лёгкий ли у Баси характер? Доверят ли фиксики свой секрет Кате? Обо всем этом зрители узнают из нового сезона мультсериала!

Смотрите премьеру 1 сентября в 18:15 в эфире телеканала «Карусель»!