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Мультсериал «Суперкрылья. Суперпомощники»

13 сентября, 2021

Не пропустите новые приключения Джетта, его друзей и их суперпомощников!

В пятом сезоне мультсериала у команды Джетта появятся маленькие помощники, которые внешне очень напоминают своих наставников. 

Герои обучат помощников всему, что уже умеют делать сами, то есть быть ответственными, трудолюбивыми и уметь работать в команде. Объединившись с подопечными, Джетт и друзья станут еще быстрее, ловче и сильнее. Большую команду ждёт много веселых полётов и важных заданий.


Смотрите премьеру нового сезона мультсериала с 13 сентября по будням в 11:45 на канале «Карусель»!

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