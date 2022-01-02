Мультсериал «Братцы кролики»

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2 января, 2022

Захватывающие, наполненные приключениями и юмором истории о семействе кроликов, живущем в сказочном мире.

В странном крохотном мире жили-были необычные братья кролики Оскар и Адам и их сестра Мери. Они поселились в старинном замке по соседству с древними тайнами, привидениями и сказочными обитателями маленькой Страны чудес. Это своеобразная крохотная Вселенная под сводом прозрачного купола.

Неутомимый лис Арчибальд со своими приспешниками, мышами полёвками, живет по соседству с кроликами, постоянно покушаясь на покой обитателей замка. Но чтобы ни придумал хулиган Арчибальд, братья кролики всегда находят выход из любой непростой ситуации благодаря командной работе, смекалке и находчивости.

Уникальной семейке кроликов удается решить любые проблемы, связанные с необычной жизнью не только замка, но и всей сказочной Вселенной.

Смотрите премьеру 3 января в 22:15 в эфире телеканала «Карусель»!