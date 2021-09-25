Мультфильм «Барби. Мечты большого города»

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25 сентября, 2021

В этом музыкальном приключении вы встретитесь с новыми персонажами, побываете в Нью-Йорке и услышите шесть классных песен!

Барби сменила солнечные пляжи Малибу на яркие огни Бродвея, чтобы принять участие в летней школе талантливых исполнителей и встретиться с… Барби!

Две подруги во время прогулок по Нью-Йорку обнаруживают, что у них гораздо больше общего помимо имени. Оказавшись конкурентками в борьбе за право выступить на финальном сольном концерте на Тайм Сквер, подруги осознали, что победа в соперничестве — это не самое главное. Важнее всего проявить свои лучшие качества, преодолеть сомнения и быть готовой разделить успех.

Смотрите премьеру 26 сентября в 16:10 в эфире телеканала «Карусель»!