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Мультсериал «Дуда и Дада. Мир удивительных животных»

30 ноября, 2021

Продолжение веселых приключений забавных первооткрывателей и исследователей.

Дуда — маленький кротик, а Дада — любопытная девочка. Вместе с компанией друзей они любят познавать окружающий мир и открывать его тайны. Для этого Дада с командой много путешествует на своем волшебном летающем фургоне по всему свету. 

В новых местах друзья знакомятся с разными удивительными животными, а в конце каждого приключения рассказывают о них маленьким зрителям.

Смотрите премьеру 2 и 4 декабря в 05:00 в эфире телеканала «Карусель»! 

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