На цифровых площадках появилась песня представительницы «Детского Евровидения-2021» от России

Добавить в закладки

16 ноября, 2021

С 16 ноября 2021 года песня Mon Ami, с которой Таня Меженцева будет представлять Россию на международном детском конкурсе в Париже, появилась на всех цифровых платформах.

Слова к песне Mon Ami 11-летняя Таня Меженцева написала в соавторстве с поэтами-песенниками Дмитрием Корочиным и Дану Боян и композитором Alex Davia (Александр Брашовян). После победы в финале Национального конкурса «Детское Евровидение-2021» юная певица приступила к репетициям, съемке клипа и подготовке номера для международного конкурса.

Таня Меженцева: «Я пою на двух языках: английском, русском, в песне также звучит и немного французского. Моя песня Mon Ami о мире, дружбе и доброте. Что детям и взрослым нужно как можно больше проводить времени, общаясь друг с другом. Чаще встречаться с друзьями и близкими. Быть добрее к окружающим и понимать, что все люди в мире равны. Что не стоит унывать и грустить, а больше улыбаться, радоваться жизни и наслаждаться моментом. Ведь жизнь каждого человека полна любви и счастливых мгновений, надо только научиться их ценить».

Национальный финал «Детского Евровидения–2021» в России и подготовку участника к международному конкурсу проводит Академия Игоря Крутого при поддержке федерального общедоступного семейного телеканала «Карусель», которые являются официальными организаторами национального отбора конкурса «Детское Евровидение» в России.

Напомним, что в финале конкурса, который будет проходить в этом году в Париже, примут участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.

Прямой эфир «Детского Евровидения–2021» будет показан на телеканале «Карусель» 19 декабря в 18:00.