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Телеканал «Карусель» и герои мультсериала «Геомека» объявляют новый конкурс!

10 декабря, 2021

На Землю снова напали враги, и только команда роботов-трансформеров Геомека со своими напарниками смогут их остановить. А ты хотел бы стать напарником звероботов из команды Геомека и получить крутого большого робота Птерашторма?

•    Нарисуй любимого героя трансформера Геомека.
•    Сделай фото своего рисунка.
•    Загрузи фото на сайт и добавь описание.
•    Зови всех друзей голосовать за твою работу.

10 победителей конкурса ждёт крутой приз от команды Геомека — большой робот Птерашторм!

*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 10 по 24 декабря 2021 года. Приём работ осуществляется до 23 декабря 2021 года включительно.

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