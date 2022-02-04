Мультфильм «Руби и Повелитель воды»

Добавить в закладки

4 февраля, 2022

Яркий анимационный фильм о приключениях божьей коровки и стрекозы на пути к мечте!

Божья коровка по имени Руби живёт в стеклянной банке в лаборатории. Вместе со стрекозой Повелителем воды они мечтают во что бы то ни стало отправиться в путешествие в загадочную страну — Золотой каньон. Но добраться туда можно только на волшебной гигантской птице...

В опасном и увлекательном приключении нашим героям предстоит победить злобную ящерицу и уйти от погони королевских ос. И всё это — ради мечты!

Смотрите премьеру 5 февраля в 19:20 и 6 февраля в 11:30 на канале «Карусель»!