Премьера: Мультсериал «Бодо Бородо. Путешествия» Премьера: Мультсериал «Бодо Бородо. Путешествия»
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Премьера: Мультсериал «Бодо Бородо. БОкварь» Премьера: Мультсериал «Бодо Бородо. БОкварь»
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Мультсериал «Бодо Бородо. Путешествия»

15 июня, 2022

Горе-учитель Бодо Бородо отправляется в путешествие по странам мира и зовёт с собой всех малышей!

Познакомьтесь с Бодо Бородо — обладателем роскошной рыжей бороды, которой он ужасно гордится. Этот «учитель» не знает ни одного иностранного языка, может запросто перепутать аэропорт с вокзалом, Северный полюс с Австралией, а вулканы с логовом драконов. 

Любой урок с ним — это веселая работа над его ошибками и настоящее приключение! В каждом эпизоде мультсериала Бодо со своими учениками отправится в разные уголки нашей планеты, узнавая что-то новое о подготовке к путешествию, географии и культуре разных народов. 

Смотрите премьеру 16 июня в 14:10 на канале «Карусель»! 

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