Play-Doh питомцы

Новый конкурс от телеканала «Карусель» и Play-Doh!
Скоро праздники! Нет лучшего подарка для ребенка, чем свой питомец!
И даже если дома уже есть парочка пушистых друзей или, наоборот, нет возможности их реально завести, тогда детскую фантазию о питомце исполнит Play-Doh!
Победители по мнению жюри получат уникальную игрушку-кофтёныш, сшитую по твоему эскизу — так питомец окажется у тебя дома!
Но самое главное — питомцы победителей оживут в специальном выпуске «Спокойной ночи, малыши!» и порадуют своих маленьких хозяев!