Мультсериал «Котёнок Шмяк»

Экранизация мирового бестселлера про приключения котёнка Шмяка и его лучшего друга — мышонка Сырника.
Мультсериал о необычной дружбе чёрного котёнка Шмяка и мышонка Сырника, которые живут в небольшом городке и вместе познают силу доброты и взаимовыручки.
Но свою дружбу герои должны хранить в тайне, ведь в мире кошек Сырника подстерегает немало опасностей. Это не мешает друзьям ежедневно мчаться навстречу приключениям на велосипеде и веселиться днями напролет!
Основой сюжета стала история приключений котёнка Шмяка — главного героя популярнейшей детской книги английского писателя и иллюстратора Роба Скоттона.
Смотрите премьеру с 11 апреля в 11:35 на канале «Карусель»!