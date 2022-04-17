Мультсериал «Томас и его друзья. Всем паровозам вперёд»

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17 апреля, 2022

Не пропустите встречу с любимым паровозиком Томасом в новом облике в перезапуске любимого мультсериала!

Отправляйтесь в увлекательное путешествие на остров Содор и повстречайтесь с давно знакомыми героями, которых ждут новые приключения!

На острове происходят самые увлекательные, невероятные, забавные и музыкальные приключения с любимым паровозиком малышей — Томасом под номером 1.

К Томасу присоединятся старые добрые друзья — Перси, Дизель, Гордон, Ния и толстый инспектор. Также зрители познакомятся с новыми героями — лучшей ремонтной бригадой на острове, краном Карли и автодрезиной Сэнди.

Смотрите премьеру с 18 апреля в 20:00 в эфире телеканала «Карусель»!