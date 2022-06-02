Участие в программе «За секунду до счастья»

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2 июня, 2022

Приглашаем мальчиков и девочек 6-12 лет, любящих домашних животных.

Мы ждём команды из двух ребят (с разницей в возрасте не более двух лет), один из которых мечтает о домашнем питомце, а второй поддерживает его в этом, а ещё лучше, если у него самого уже есть дома любимец.

Мечты сбываются! И встреча с долгожданным четвероногим другом состоится прямо в нашей студии!

Если вы такая команда — присылайте видеовизитку с коротким рассказом о себе на номер 89253588602 (WhatsApp) или на электронную почту kristina.slaschinina@yandex.ru Не забудьте указать ваши ФИО, возраст, контакты и о каком питомце вы мечтаете.

Ждём ваши заявки!



