Мультсериал «Капризка»

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1 июля, 2022

Все мы знакомы с Капризкой, ведь этот озорной сказочный персонаж — дух баловства и непослушания, который время от времени ко всем наведывается в гости.

Капризка проникает в дом обычных детей Павлика и Наташи, чтобы дать им вредные советы, устроить кавардак и довести взрослых до изнеможения. Как же помешать волшебному хулигану? На помощь приходят добрые герои книг!

Веселый воспитательный мультфильм переносит сказку Владимира Воробьёва в современные реалии. Забавные истории на близкие жизненные темы учат малышей справляться с собственными капризами, оценивать свое поведение и быть ответственными.

Смотрите премьеру 2 июля в 11:25 в эфире телеканала «Карусель»!