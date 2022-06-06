Малыши вступают в клуб «ЗОЖкины»: премьера рубрики на телеканале «Карусель» от национальных проектов России

Добавить в закладки

6 июня, 2022

7 июня в программе «С добрым утром, малыши!» на телеканале «Карусель» состоится премьера рубрики «ЗОЖкины» от национальных проектов России. Хрюша, Каркуша, Филя, Мишутка, Степашка и другие теперь не только укладывают детей спать, но и дают заряд бодрости на целый день, открывая секреты здорового образа жизни.

Особое внимание в выпусках, построенных в виде тележурнала, будет посвящено обучающим советам. Маленькие телезрители вместе с родителями узнают, что такое первая помощь и как распознать инсульт, научатся различать полезные и вредные привычки, приготовят вкусные завтраки по здоровым рецептам. Герои передачи расскажут о важности сна и физической активности для того, чтобы быть сильным и здоровым.

Здоровье детей — приоритет отечественного здравоохранения. В нашей стране создаются комфортные условия для пребывания маленьких пациентов в медицинской организации, строятся детские больницы, проходят обучение педиатры — все мероприятия включены в состав национального проекта «Здравоохранение». Особое внимание уделяется массовому продвижению ценностей здорового образа жизни среди подрастающего поколения.