Телеканал «Карусель» приглашает зрителей выбрать финалистов премии «Главные Герои»!

Добавить в закладки

5 октября, 2022

3 октября федеральный общедоступный семейный телеканал «Карусель» запустил второй этап отбора Национальной детской премии «Главные Герои–2022» и открыл голосование за тройки финалистов.

С момента начала премии в каждой номинации были определены основные претенденты на победу. Из них маленькие зрители выберут трёх финалистов — любимых персонажей, ведущих, развлекательные и познавательные программы, а также анимационные фильмы и сериалы.

До 23 октября включительно можно проголосовать за тройки «главных героев» в 12 номинациях на сайте «Карусели» и на странице телеканала «ВКонтакте»:

• главная премьера анимационного сериала: «Команда Флоры», «Черепашки», «Супер МЯУ», «ДиноСити», «Ну, погоди! Каникулы», «Фиксики. Новенькие»;

• главный познавательный анимационный сериал: «Бодо Бородо», «Ник-изобретатель», «Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ», «Смешарики. Пинкод», «Фиксики»;

• главный развивающий анимационный сериал: «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ», «Енотки», «Волшебная кухня», «Малышарики», «Лунтик и его друзья»;

• главный комедийный анимационный сериал: «Буба», «Простоквашино», «Ми-ми-мишки», «Барбоскины», «Маша и Медведь», «Смешарики»;

• главный познавательный ТВ-проект: «Зелёный проект», «Игра с умом», «ТриО!», «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить», «Навигатор. Новости», «Лабораториум. Маленькие исследователи»;

• главный развлекательный ТВ-проект: «Семья на ура!», «Трам-пам-пам», «Мастерская "Умелые ручки"», «С добрым утром, малыши!», «Ералаш»;

• главный юный ведущий: Ваня Колосков («Семья на ура!»), Ян Алабушев («Навигатор. Новости»), Микелла Абрамова (музыкальная рубрика в программе «С добрым утром, малыши!»), Николь Плиева («Зелёный проект»), Аня Тадыщенко («Навигатор. Новости»), Марфа Колоскова («Еда на ура!»);

• главная ведущая ТВ-программы: Юнна («Зелёный проект»), Фани Тани («Игра с умом»), Ляля («Студия Каляки-Маляки»), Алиса («Лабораториум. Маленькие исследователи»), Тутта Ларсен («Еда на ура!»), Оксана Фёдорова («Спокойной ночи, малыши!»);

• главный ведущий ТВ-программы: Валерий Колосков («Семья на ура!»), Антон Зайцев («Съедобное или несъедобное»), Диджей Хей («Трам-пам-пам»), Профессор Ипкис («Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить»), Антон Зорькин («С добрым утром, малыши!»), Каляка-Маляка («Студия Каляки-Маляки»);

• главный анимационный фильм: «Кощей. Начало», «Суворов: Великое путешествие», «Бука. Моё любимое чудище», «Финник», «Три богатыря и Конь на троне»;

• главная детская песня: «Если друзья с тобой» («Оранжевая корова»), «Зонтик» («Енотки»), «Грибной дождь» («Маша и Медведь»), песня заставки («ДиноСити»), «Пять друзей на самокатах» («КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ»), «Сказка» («Сказочный патруль»), «Лето круглый год» («Царевны»),

• главный анимационный герой: Жоржик («КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ»), Зо («Оранжевая корова»), Зер («Турбозавры»), Кот Матроскин («Простоквашино»), Алёнка («Сказочный патруль»), Дарья («Царевны»), Роза Барбоскина («Барбоскины»), Лунтик («Лунтик и его друзья»).

C 24 октября по 18 ноября зрители будут определять победителей, а 27 ноября телеканал «Карусель» подведёт итоги премии «Главные Герои–2022»!

Вот уже шесть лет Национальная детская премия находит своих «героев» и помогает производителям контента понять интересы детской аудитории, популяризовать качественные продукты для детей.