Мультсериал «Смешарики. Азбука дружбы народов»

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25 января, 2023

Азбука дружбы народов — новый обучающий проект с полюбившимися героями — Смешариками.

Смешарики приглашают зрителей, маленьких и взрослых, познакомиться с народами, живущими в России, узнать их обычаи и культурные традиции: от больших праздников до любимых народных угощений. В цикле Азбуки представлены народы: буряты, ханты и манси, татары, забайкальские буряты, марийцы, калмыки, башкиры, якуты, удмутры, народы ЯНАО.

Проект создан на принципах уважения, толерантности и интереса к культуре народов России, он призван приобщить зрителей к большому культурному наследию страны, привить интерес к изучению истории и языка.

Смотрите премьеру 26 января в 16:05 на канале «Карусель».