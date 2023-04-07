Событие: День книги Событие: День книги
Тесты: Внимательно ли вы смотрели шоу «Семья на ура»? Тесты: Внимательно ли вы смотрели шоу «Семья на ура»?
Премьера: Мультсериал «Спроси Тому» Премьера: Мультсериал «Спроси Тому»
Новости

День космонавтики

11 апреля, 2023

12 апреля отмечаем День космонавтики на телеканале «Карусель»!

 

Медиа

Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Предыдущая новость
Что вы знаете о космосе?
 Следующая новость
День российской анимации
Подпишитесь на наши новости