Стартует голосование за пятёрки финалистов Национальной детской премии «Главные Герои – 2023»

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2 августа, 2023

С 1 августа по 1 сентября зрители канала «Карусель» определят топ-5 претендентов на победу в каждой из 12 номинаций премии «Главные Герои».

В номинации «Главный анимационный герой» за выход в финал поборются Флора («Команда Флоры»), Зо («Оранжевая корова»), Чебурашка («Чебурашка»), Марфуша («Царевны и таинственная гостья»), Морок («Сказочный патруль»), До («Турбозавры») и Пинки («Геройчики»).

1 августа завершился первый этап премии «Главные Герои». В нём приняли участие почти 17 тысяч юных телезрителей, выдвинув своих кандидатов в каждую номинацию. Суммарно они оставили более 111 тысяч предложений.

«Каждый год я внимательно слежу за новостями премии "Главные Герои" и активно голосую за своих фаворитов, среди которых программа "С добрым утром, малыши!" на телеканале "Карусель". Рано утром, перед школьными уроками, приятно слышать пожелания хорошего дня от замечательных и весёлых ведущих Хрюши и Антона Зорькина, с которыми, кстати, я лично знакома! Эта программа заряжает хорошим настроением, а оно так необходимо в самом начале дня», — рассказала юная актриса и певица Таисия Скоморохова.

«В премии "Главные Герои" участвуют мои любимые мультфильмы! Например, "Зебра в клеточку". Этот мультик мне нравится, потому что в нём все веселятся и иногда совершают ошибки, зато потом исправляются. А в номинации "Главный развивающий анимационный сериал" в этом году я поддержу Лунтика, потому что он очень милый и добрый», — сказала Надя Фащева. В 2022 году Надя приняла участие в конкурсе «Главное приключение» и создала мультфильм с историей о персонажах — символах премии «Главные Герои».

«На телеканале "Карусель" я смотрю мультсериал "Сказочный патруль". У него интересный сюжет! Среди персонажей мне нравится Варя из "Сказочного патруля". Она умеет управлять воздухом. Мы даже похожи: у неё тоже тёмные волосы и она любит фиолетовый цвет, как и я. Мне очень нравится премия "Главные Герои". Как-то раз меня даже пригласили на праздник, чтобы лично вручить приз победителю!», — поделилась зрительница «Карусели» Ума Борщёва.

Осенью пройдут следующие этапы премии «Главные Герои»: голосование за тройки финалистов (с 1 сентября по 1 октября), подведение итогов голосования и определение победителей (с 1 по 26 октября) и торжественная церемония вручения премии в Государственном Кремлёвском дворце (2 ноября). Трансляция церемонии в эфире телеканала «Карусель» состоится 4 ноября, в День народного единства.

