Игра «Метазеллз»

Вперёд, за призами, вместе с телеканалом «Карусель» и «Метазеллз»!
Юные герои и искатели приключений, хотите сыграть в необычную игру? Добро пожаловать в мир вселенной Метазеллз! Здесь каждый аватар обладает своей суперсилой, и только настоящие смельчаки могут узнать, кто кого победит! Готовы? Тогда слушайте правила!
Перед каждой битвой игрок должен выбрать, за кого играть — за Коготь, Глаз или Панцирь.
Кто из вас станет мастером Когтя, Глаза и Панциря? Играйте — и узнаете! В конце каждой недели участники, набравшие больше всего баллов, получат классные призы!