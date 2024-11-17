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Мультсериал «Крутой Майк»

17 ноября, 2024

Забавные приключения мопса Майка и озорных енотов.

Милый ухоженный мопсик Майк обожает домашний покой и каждый день мечтает произвести впечатление на элегантную собаку своих соседей.

К сожалению, план Майка никогда не срабатывает, потому что в его дом постоянно пытается ворваться кучка нарушителей спокойствия. Озорные еноты, черепашки и котёнок умеют появляться в самый неподходящий момент, втягивая пёсика в череду непредвиденных событий и смешных приключений.

Смотрите с 18 ноября с понедельника по четверг в 14:45 на телеканале «Карусель»!

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