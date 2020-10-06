Телеканал «Карусель» получил премию «ТЭФИ-KIDS»

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6 октября, 2020

5 октября состоялась торжественная церемония награждения победителей Российской национальной телевизионной премии за лучшие телепередачи для детей «ТЭФИ-KIDS». Канал «Карусель» был признан лучшим телеканалом для детей.

Из 30 финалистов было определено 10 победителей в 10 номинациях. Всего в этом году на конкурс поступило 118 работ. Помимо главной номинации ещё несколько проектов телеканала были отмечены наградами. Программа «Навигатор. Новости» канала «Карусель» одержала победу в номинации «Ежедневная информационная программа для детей». Лучшим детским анимационным сериалом признан проект «Супер Ралли», транслируемый на телеканале «Карусель». Программа «Волшебная кухня» телеканала-вещателя «Карусель» получила приз «ТЭФИ-KIDS» в номинации «Лучшая музыка для детской программы/сериала/анимационного фильма».

«Мне очень приятно получить эту награду от имени всей команды телеканала “Карусель”. На сегодняшний день наш канал интересен не только детям, но и всей семье. Дети и родители смотрят наш канал вместе. Программа “Навигатор. Новости”, которая сегодня также получила награду, как раз одна из тех программ, которую с удовольствием смотрят и родители», — комментирует главный редактор телеканала «Карусель» Татьяна Цыварева.

«В этом году телеканалу “Карусель” исполняется 10 лет, поэтому получать эту награду особенно приятно. Выбор профессионального жюри совпадает с выбором нашей аудитории, что подтверждают цифры телесмотрения, растущие из года в год. И мы очень благодарны и жюри, и нашим зрителям за поддержку и доверие. Обещаем не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать нашу аудиторию проектами, которые будут интересны всей семье», — добавляет Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель».