Конкурс «День приключений с мамой» завершён!

28 ноября, 2025

Спасибо всем, кто участвовал и голосовал!

У белого медвежонка Умки уже есть заботливая мама, а наши телезрители нарисовали мам для других героев мультфильма — волчицы Ильмы, нерпы Коры, чайки Пычика и чукотского мальчика Тайкэ. Вместе они катаются с горок, готовят обед и даже едут в отпуск в тёплые страны, чтобы провести действительно незабываемый день со своими детьми!

Всем участникам спасибо за проявленную фантазию! А кто придумал лучший сюжет, можно узнать здесь.

