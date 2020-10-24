Мультсериал «Лекс и Плу. Космические таксисты»

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24 октября, 2020

Космические приключения лиса Лекса и енота Плу начинаются!

Если вы никогда не слышали о сервисе такси в космосе, то сейчас вы будете удивлены! Лис Лекс и енот Плу — друзья-выдумщики, которые работают обычными таксистами, только в космосе. Однажды они смастерили автомобиль-такси и теперь развозят клиентов по разным спутникам, астероидам и иногда попутно спасают планеты. А еще у них есть друзья, всегда готовые прийти на помощь и поддержать невероятные затеи проказников — лиса Триша, птица Грэг и грибочек Криспи.

Запрыгивайте в такси неугомонных друзей, чтобы весело провести время и покорить самые отдаленные уголки Вселенной вместе с ними!

Смотрите премьеру мультсериала с 26 октября по будням в 15:30 в эфире телеканала «Карусель»!