Конкурс песни «Детское Евровидение–2020». Прямой эфир

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26 ноября, 2020

Смотрите «Детское Евровидение–2020» 29 ноября в прямом эфире на телеканале «Карусель» и болейте за Россию!

18-й международный конкурс песни «Детское Евровидение–2020» впервые состоится в онлайн-формате. Профессиональная команда и ведущие разместятся в студии в Варшаве, а каждый участник будет исполнять свою песню из студии в своей стране.

Нашу страну на конкурсе представит София Феськова с песней «Мой новый день».

Чтобы обеспечить справедливость конкурса и достойно показать выступления всех молодых артистов, члены Европейского вещательного союза будут использовать аналогичную планировку сцены и техническое оснащение на всех 13-ти площадках.

В финале конкурса примут участие юные таланты из 12 стран: России, Беларуси, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии, которая будет участвовать в конкурсе впервые.

Смотрите «Детское Евровидение–2020» в прямом эфире на телеканале «Карусель» 29 ноября в 19:00 МСК!

