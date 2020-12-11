Мультсериал «Китти не кошка»

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11 декабря, 2020

Комедийная история про девочку Китти, которая хочет быть кошкой, а не человеком.

Однажды Китти заявляется в старый особняк, где весело живет и устраивает вечеринки целое семейство кошачьих. Кошки не очень обрадовались странной гостье, потому что с ее появлением их беззаботная жизнь резко закончилась.

Хвостатые всеми силами стараются научить Китти быть человеком, но вскоре обнаруживают, что никакие их советы не повлияют на эту решительную маленькую девочку. Китти предпочитает жить жизнью кошки и все больше становится частью семьи. А коты принимают на себя роль ее родителей, потому что у них просто нет другого выхода.

Смотрите премьеру мультсериала с 12 де ка бря по выходным в 15:30 на канале «Карусель».