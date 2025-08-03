Тесты: Эко-викторина от Флоры и её команды для самых внимательных Тесты: Эко-викторина от Флоры и её команды для самых внимательных
Мультсериал «Лол. Сюрпрайз! Дорожное путешествие»

3 августа, 2025
6+

Куколки Лол решились на долгую поездку: команда блистательной Королевы Пчёл нашла карту Маршрута 707, где можно найти динозавров. Герои разделяются на две группы и едут на разных машинах. Их цель — разскрыть все секреты загадочной трассы.

Смотрите с 4 августа с понедельника по четверг в 17:05 на телеканале «Карусель»!

