Мультсериал «Лол. Сюрпрайз! Дорожное путешествие»

3 августа, 2025 6+

Куколки Лол решились на долгую поездку: команда блистательной Королевы Пчёл нашла карту Маршрута 707, где можно найти динозавров. Герои разделяются на две группы и едут на разных машинах. Их цель — разскрыть все секреты загадочной трассы.

Смотрите с 4 августа с понедельника по четверг в 17:05 на телеканале «Карусель»!