Отрывок из книги «У мисс Дэйзи едет крыша!»

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18 декабря, 2020

Учительница мисс Дэйзи не умеет складывать и вычитать. Да что там арифметика, она и чтению с письмом не обучена! Но дети увлечены другим. Директор Клатц обещал, что если они прочитают миллион страниц в книгах, то на целую ночь школа превратится в зал игровых автоматов!

Глава 1

Ненавижу школу!



— Меня зовут Эй Джей. Я люблю футбол и видеоигры, и я ненавижу школу.

Наша учительница мисс Дэйзи проводила перекличку. Это был наш первый день во втором классе. Мисс Дэйзи велела всем ученикам встать, назвать своё имя и рассказать о себе.

Когда я сказал, что ненавижу школу, все ребята засмеялись. Но я не вижу тут ничего смешного. За восемь лет жизни я многому научился. В том числе я выяснил, что детям совершенно незачем ходить в школу.

Я вот думаю, что ребята могут узнать всё необходимое, смотря теле-визор. Например, важную информацию о том, какие сухие завтраки вкус-нее, какие игрушки нужно покупать и от какого шампуня волосы сильнее блестят. Эти знания пригодятся, когда мы вырастем.

По-моему, школа — это глупость, которую взрослые придумали, чтобы им не приходилось платить няне. Когда я вырасту и заведу своих детей, я не стану отправлять их в школу. Пусть ездят на велосипеде, играют целыми днями в футбол и видеоигры. Они будут счастливы и станут считать меня лучшим отцом на свете.



Но пока я хотел сообщить новой учительнице мисс Дэйзи своё мнение о школе. Чтобы она была в курсе.

— Знаешь что, Эй Джей? — сказала мисс Дэйзи. — Я тоже ненавижу школу.

— Правда?

Мы все уставились на мисс Дэйзи. Я считал, что учителя любят школу. Если нет, то зачем они стали учителями? Какой же взрослый захочет ходить в школу? Я уж точно, когда вырасту, и близко к школе не подойду.

— Ну конечно, я терпеть не могу школу, — продолжала мисс Дэйзи. — Если бы мне не надо было учить вас, я бы сидела дома на удобном диване, смотрела телевизор и ела бонбоны.

— Ого! — воскликнули мы все.

— Что такое «бонбоны»? — спросил Райан, мальчик в чёрных кроссовках, сидевший рядом со мной.

— Бонбоны — это вкуснейшие шоколадные конфеты, — объяснила мисс Дэйзи. — Они размером с большой жёлудь. Бонбон можно целиком засу-нуть в рот, так что и салфетка не понадобится. Я могу за раз съесть целую коробку.

— Звучит аппетитно! — сказала Андрэа Янг, девочка с тёмными вьющимися волосами.

Она сидела очень прямо за передней партой, а руки сложила так, будто они срослись между собой.

Я решил, что мисс Дэйзи — довольно интересная особа — естественно, для учительницы. Мне вообще нравятся люди, которые ненавидят школу и предпочитают смотреть телевизор и есть шоколадные конфеты.

У нас с мисс Дэйзи оказалось много общего. Возможно, ходить в школу будет не так ужасно, как я думал.

Отрывок из книги «У мисс Дэйзи едет крыша!»