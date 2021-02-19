Мультсериал «Легенды Спарка»

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19 февраля, 2021

Космические гонки и полеты на автотреках — в новом зрелищном мультсериале на канале «Карусель»!

Спарк — юный автомобиль, который работает в автосалоне Шинсити. У него есть мечта — победить в гонке на космическом пути и завоевать кубок города. Однажды Спарк слышит зов мотора, который призывает его стать настоящим супергонщиком. Так герой получает свой ветробластер, с помощью которого может рвануть по космическому пути. Теперь его мечта становится чуточку ближе.

Космический путь ведет прямо в небо, и никто не знает, какие опасности поджидают там смелых гонщиков. Но при помощи веры в себя, упорных тренировок и поддержки верных друзей можно взобраться на любую гору!

Не пропустите премьеру 21 февраля в 11:30 в эфире телеканала «Карусель»!