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Мультсериал «Хейрдораблз»

28 февраля, 2021

Про девочку с синими волосами по имени Ноа, которая обожает делать прически и ведет свой видеоблог.

Однажды наша героиня решила записать мастер-класс по плетению косичек… а потом как закрутилось! Видео стало настолько популярным, что Ноа завела свой видео блог — Хейрдораблз.

Все подружки ее в этом поддержали. В видеоблоге девочки вы также познакомитесь с ними! У Ноа очень много подружек, и в блоге она расскажет, как началась их дружба.

Смотрите премьеру с 1 марта по будням в 16:35 на канале «Карусель». 

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