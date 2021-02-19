Отрывок из книги Феликса Зальтена «Бэмби»

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19 февраля, 2021

«Бемби» — повесть о маленьком, трогательном и одновременно отважном оленёнке по имени Бемби. Бемби растёт, обретает друзей, узнаёт премудрости леса и мечтает стать таким же, как таинственный Король, о котором среди оленей ходят легенды.

***

Была пора раннего лета, и деревья тихо стояли под синим небом. Цвели кусты. Пахло свежей листвой, с утра до вечера гудели пчёлы, жужжали осы, шумели шмели в душистой ти¬шине.

Это были дни раннего детства Бемби.

Он шёл позади своей матери по узкой тропинке, петлявшей среди кустарников. Как приятно было идти! Густая трава мяг¬ко щекотала ему бока. И повсюду были такие же дорожки, они разбегались по всему лесу. Мать знала их все и сразу на¬ходила место, где можно свободно пройти.



Бемби спрашивал. Он любил спрашивать свою мать. Боль¬ше всего ему нравилось задавать вопросы. Бемби ничуть не удивлялся, что ему постоянно приходили на ум вопросы. Его восхищало, что можно с любопытством ожидать ответа. Ино¬гда он не понимал, о чём говорит мать, но это тоже было пре¬красно, потому что он мог всегда переспросить, если хотелось. Иногда он ни о чём не расспрашивал, и это всё равно было прекрасно, потому что можно было поразмышлять самому. Иногда он чувствовал, что мать намеренно говорит ему не всё, что знает.

Сейчас он спросил:

— Кому принадлежит эта тропинка, мама?

Мать ответила:

— Нам.

Бемби переспросил: — Тебе и мне?

— Да.

— Нам двоим?

— Да.

— Только нам двоим?

— Нет, — ответила мать, — нам, оленям…

— А кто это — олени? — спросил Бемби и засмеялся.

Мать взглянула на него, и ей тоже стало смешно.

— Ты олень, и я олень. Оба мы олени. Ты понял?

Бемби высоко подпрыгнул.

— Да, я понял. Я маленький олень, а ты большой олень. Правда?

Мать кивнула.

Бемби снова стал серьёзным.

— А есть олени ещё… кроме нас?

— Конечно, — сказала мать. — Много.

— Но где же они? — удивился Бемби.

— Здесь, в лесу.

— Но… почему же их не видно?

— Ты их ещё увидишь.

— Когда? — Бемби остановился.

— Скоро. — Мать спокойно продолжала идти.

Бемби догнал её. Он молчал, потому что думал, что это значит — «скоро». Он при¬шёл к выводу, что «скоро» — это, конечно же, «не сейчас». Вдруг он спросил:

—А кто сделал эту тропинку?

— Мы, — ответила мать.

Бемби очень удивился:

— Мы? Ты и я?

Мать сказала:

— Мы… Мы — все олени.



Отрывок из книги Феликса Зальтена «Бэмби»