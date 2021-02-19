Отрывок из книги Феликса Зальтена «Бэмби»

«Бемби» — повесть о маленьком, трогательном и одновременно отважном оленёнке по имени Бемби. Бемби растёт, обретает друзей, узнаёт премудрости леса и мечтает стать таким же, как таинственный Король, о котором среди оленей ходят легенды.
Была пора раннего лета, и деревья тихо стояли под синим небом. Цвели кусты. Пахло свежей листвой, с утра до вечера гудели пчёлы, жужжали осы, шумели шмели в душистой ти¬шине.
Это были дни раннего детства Бемби.
Он шёл позади своей матери по узкой тропинке, петлявшей среди кустарников. Как приятно было идти! Густая трава мяг¬ко щекотала ему бока. И повсюду были такие же дорожки, они разбегались по всему лесу. Мать знала их все и сразу на¬ходила место, где можно свободно пройти.
Бемби спрашивал. Он любил спрашивать свою мать. Боль¬ше всего ему нравилось задавать вопросы. Бемби ничуть не удивлялся, что ему постоянно приходили на ум вопросы. Его восхищало, что можно с любопытством ожидать ответа. Ино¬гда он не понимал, о чём говорит мать, но это тоже было пре¬красно, потому что он мог всегда переспросить, если хотелось. Иногда он ни о чём не расспрашивал, и это всё равно было прекрасно, потому что можно было поразмышлять самому. Иногда он чувствовал, что мать намеренно говорит ему не всё, что знает.
Сейчас он спросил:
— Кому принадлежит эта тропинка, мама?
Мать ответила:
— Нам.
Бемби переспросил: — Тебе и мне?
— Да.
— Нам двоим?
— Да.
— Только нам двоим?
— Нет, — ответила мать, — нам, оленям…
— А кто это — олени? — спросил Бемби и засмеялся.
Мать взглянула на него, и ей тоже стало смешно.
— Ты олень, и я олень. Оба мы олени. Ты понял?
Бемби высоко подпрыгнул.
— Да, я понял. Я маленький олень, а ты большой олень. Правда?
Мать кивнула.
Бемби снова стал серьёзным.
— А есть олени ещё… кроме нас?
— Конечно, — сказала мать. — Много.
— Но где же они? — удивился Бемби.
— Здесь, в лесу.
— Но… почему же их не видно?
— Ты их ещё увидишь.
— Когда? — Бемби остановился.
— Скоро. — Мать спокойно продолжала идти.
Бемби догнал её. Он молчал, потому что думал, что это значит — «скоро». Он при¬шёл к выводу, что «скоро» — это, конечно же, «не сейчас». Вдруг он спросил:
—А кто сделал эту тропинку?
— Мы, — ответила мать.
Бемби очень удивился:
— Мы? Ты и я?
Мать сказала:
— Мы… Мы — все олени.
Отрывок из книги Феликса Зальтена «Бэмби»