Отрывок из книги «Лучшие сказки для почемучки»

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12 марта, 2021

Со сказок начинается путь малыша в увлекательный мир книг и чтения. Они помогают показать ребёнку красоту природы и человеческих отношений, передать веру в светлые мечты.

Синий заяц

На дальней полке витрины сидел зайчонок. Он жил здесь давно — целое лето. Всех, кого заселили вместе с ним, уже разобрали. Соседи постоянно менялись. Не успевали они появиться, как их уносили какие- нибудь симпатичные девочки и мальчики. Это ведь была самая большая витрина центрального магазина! А зайчонок всё ждал и ждал. Но за ним никто не приходил.

И вот однажды ночью, когда магазин опустел и игрушки начали свои обычные разговоры, зайчонок обратился к сидящей поблизости сове:

— Глубокоуважаемая сова, разрешите задать вам вопрос?

— Я слушаю вас, сосед.

— Скажите, пожалуйста, почему меня никто не забирает?

Сова внимательно посмотрела на малыша. И ничего не ответила. Это была старая мудрая птица.

— Я знаю! — ласково промурлыкала кошка. — Тебя никто не забирает, потому что у тебя одно ухо короче другого. Одно заячье, а другое как у мыши.

— А ещё ты синего цвета. Зайцы такими не бывают! — добавил кто-то.

— Ха-ха-ха! — засмеялись все, кто слышал разговор.

— Тебя вообще никто не купит! — прохрюкала свинья. — Потому что ты — брак!

И игрушки продолжали смеяться, а зайчонок отвернулся к стене и тихо заплакал.

— А что такое брак? — спросила маму маленькая девочка, которая рассматривала игрушки на самой дальней полке. Она уже умела читать.

— Брак, — не задумываясь ответила мама, — это когда двое любят друг друга, а потом живут вместе.

Девочка довольно закивала, ласково посмотрела на маму и улыбнулась.

— Мама, купи мне зайчонка!

— Какого?

— Вон того, маленького!

— Вот этого?! Но он же синий!

— Да, — согласилась девочка, — синий. Как небо!

— Соня! У тебя и так всякого добра полно! Только синего зайца не хватало! Он денег стоит. А ещё без уха!

— Мама! Оно же вырастет! — объяснила девочка.

Но мама и слушать не хотела.

— Это же брак!

— Брак, — согласилась Соня. — Как у вас с папой!

Но мама уже уходила прочь. И девочке ничего не оставалось, как последовать за ней.

Дома девочка сидела за столом и ничего не ела.

— Ты почему не ешь? — спросила мама.

— Не хочется… — ответила Соня.

— Но это же твоё любимое! — Мама подошла к девочке и настороженно поцеловала в лоб.

— Можно, я завтра поем, мамочка?

Мама только плечами пожала, вздохнула и задумалась.

— Может быть, ты заболела?..

А девочка достала лист бумаги и стала рисовать.

Она рисовала и рисовала.

И повсюду были зайцы.

Синие.

Много-много синих зайцев.

Когда Соня легла спать, к ней подсел папа и ласково спросил:

— Какую сказку тебе рассказать сегодня?

— Расскажи про синего зайчонка!

Папа немного удивился и начал рассказ.

— Далеко-далеко…

— На синей планете, в синем лесу, на синей лужайке, — перебила его Соня, — жил синий зайчик.

— Да-да, — кивнул папа. — И ма- ма у него была синяя. И папа синий. И братики синие, и сестрички.

— Целыми днями они резвились в лесу, — придумала Соня. — Собирали синие ягоды и валялись в синей траве!

— И вот однажды синие зайчики отправились в поход, — подхватил папа.

— И не заметили, как в синем небе появился синий ястреб! — подсказала девочка.— Он выследил самого маленького и схватил за ушко!

— Да! Да! — согласился папа.

— Но зайчонок так сильно крутился, что сумел вырваться из хищного клюва! — обрадовалась Соня. — Да, — кивнул папа, — он спасся!

— И теперь у него одно ушко короче другого! — закончила девочка.

Папа внимательно посмотрел на дочку и спросил:

— А ты откуда знаешь?

Отрывок из книги «Лучшие сказки для почемучки»