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Отрывок из книги «Лучшие сказки для почемучки»

12 марта, 2021

Со сказок начинается путь малыша в увлекательный мир книг и чтения. Они помогают показать ребёнку красоту природы и человеческих отношений, передать веру в светлые мечты.

Синий заяц 

На дальней полке витрины сидел зайчонок. Он жил здесь давно — целое лето. Всех, кого заселили вместе с ним, уже разобрали. Соседи постоянно менялись. Не успевали они появиться, как их уносили какие- нибудь симпатичные девочки и мальчики. Это ведь была самая большая витрина центрального магазина! А зайчонок всё ждал и ждал. Но за ним никто не приходил. 
 И вот однажды ночью, когда магазин опустел и игрушки начали свои обычные разговоры, зайчонок обратился к сидящей поблизости сове: 
— Глубокоуважаемая сова, разрешите задать вам вопрос? 
— Я слушаю вас, сосед. 
— Скажите, пожалуйста, почему меня никто не забирает? 
Сова внимательно посмотрела на малыша. И ничего не ответила. Это была старая мудрая птица. 
— Я знаю! — ласково промурлыкала кошка. — Тебя никто не забирает, потому что у тебя одно ухо короче другого. Одно заячье, а другое как у мыши. 
— А ещё ты синего цвета. Зайцы такими не бывают! — добавил кто-то.
— Ха-ха-ха! — засмеялись все, кто слышал разговор. 
— Тебя вообще никто не купит! — прохрюкала свинья. — Потому что ты — брак! 
И игрушки продолжали смеяться, а зайчонок отвернулся к стене и тихо заплакал. 
— А что такое брак? — спросила маму маленькая девочка, которая рассматривала игрушки на самой дальней полке. Она уже умела читать.
— Брак, — не задумываясь ответила мама, — это когда двое любят друг друга, а потом живут вместе. 
Девочка довольно закивала, ласково посмотрела на маму и улыбнулась. 
— Мама, купи мне зайчонка! 
— Какого? 
— Вон того, маленького! 
— Вот этого?! Но он же синий! 
— Да, — согласилась девочка, — синий. Как небо! 
— Соня! У тебя и так всякого добра полно! Только синего зайца не хватало! Он денег стоит. А ещё без уха! 
— Мама! Оно же вырастет! — объяснила девочка. 
Но мама и слушать не хотела. 
— Это же брак! 
— Брак, — согласилась Соня. — Как у вас с папой! 
Но мама уже уходила прочь. И девочке ничего не оставалось, как последовать за ней. 
Дома девочка сидела за столом и ничего не ела. 
— Ты почему не ешь? — спросила мама. 
— Не хочется… — ответила Соня. 
— Но это же твоё любимое! — Мама подошла к девочке и настороженно поцеловала в лоб. 
— Можно, я завтра поем, мамочка? 
Мама только плечами пожала, вздохнула и задумалась.
— Может быть, ты заболела?.. 
А девочка достала лист бумаги и стала рисовать. 
Она рисовала и рисовала. 
И повсюду были зайцы. 
Синие. 
Много-много синих зайцев. 
Когда Соня легла спать, к ней подсел папа и ласково спросил: 
— Какую сказку тебе рассказать сегодня? 
— Расскажи про синего зайчонка! 
Папа немного удивился и начал рассказ. 
— Далеко-далеко… 
— На синей планете, в синем лесу, на синей лужайке, — перебила его Соня, — жил синий зайчик. 
— Да-да, — кивнул папа. — И ма- ма у него была синяя. И папа синий. И братики синие, и сестрички. 
 — Целыми днями они резвились в лесу, — придумала Соня. — Собирали синие ягоды и валялись в синей траве! 
— И вот однажды синие зайчики отправились в поход, — подхватил папа. 
— И не заметили, как в синем небе появился синий ястреб! — подсказала девочка.— Он выследил самого маленького и схватил за ушко! 
— Да! Да! — согласился папа. 
— Но зайчонок так сильно крутился, что сумел вырваться из хищного клюва! — обрадовалась Соня. — Да, — кивнул папа, — он спасся! 
— И теперь у него одно ушко короче другого! — закончила девочка. 
Папа внимательно посмотрел на дочку и спросил: 
— А ты откуда знаешь?

Отрывок из книги «Лучшие сказки для почемучки»

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