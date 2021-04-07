Мультсериал «Енотки»

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7 апреля, 2021

Семь еноток живут в большой музыкальной шкатулке. Каждый из героев олицетворяет собой одну из музыкальных нот, и у каждого своя яркая индивидуальность.

Персонажи представят зрителям множество музыкальных номеров и расскажут о различных предметах и явлениях окружающего мира. Композиции, которые исполнят в мультсериале, выполнены в разных стилях и жанрах: от джаза до рок-н-ролльных ритмов и народной музыки разных стран.

Композиции для «Еноток» написали авторы Павел Ивашинников, Юрий Севостьянов и Алексей Кестнер. Амбассадором проекта стал «самый популярный енот России» по кличке Тёма — звезда Инстаграм.

Смотрите премьеру 8 апреля в 8:55 и 10 апреля в 20:15 в эфире телеканала «Карусель»!