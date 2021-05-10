Мультсериал «Команда Флоры»

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10 мая, 2021

У природы беда — команда Флоры спешит туда!

Флора и пятеро ее удивительных друзей — смелые защитники зелёного мира, которые каждый день заботятся о природе. Они спасают водоемы, горы и леса, помогают растениям и животным, попавшим в беду.

У отважных спасателей есть суперспособности — силы разных растений, а еще специальные машины и техника, с помощью которых они быстро добираются туда, где требуется срочная зелёная помощь.

Смотрите премьеру мультсериала 11 и 12 мая в 11:00, 15 мая в 9:30 на канале «Карусель»!