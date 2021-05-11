Отрывок из книги «Продавец шаров»

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11 мая, 2021

Добрые рассказы, узнаваемые сюжеты и близкие каждому читателю герои.

Я видел бабочку

Весна в этом году поздняя. Уже середина апреля, а тёплых дней ещё не было. Каждый день дул холодный ветер, на небе тучи, солнце появлялось редко.

Родители собирали детей в детский сад по-зимнему, кутая в тёплые одежды.

И постоянно повторяли:

— Устали от зимы! Скорее бы пришла настоящая весна.

Даже дети поддались этому настроению и с неохотой шли в детский сад.

Многие с рёвом и криками:

— Не хочу в садик! Холодно…

Родители тянули их за руку и сердились. А у детей просто не было весеннего настроения.

В детском саду ребята гуляли тоже без настроения, мало бегали, мёрзли из-за ветра и кутались в шарфы.

Но однажды во время прогулки вдруг всё изменилось. Выглянуло солнце, ветер утих, быстро стало тепло и солнечно. Из-за беседки, около которой гуляли дети, появилась бабочка. Она летела на ещё неокрепших крылышках — то вверх, то вниз.

Бабочку одновременно увидели все дети и побежали за ней с криками и шумом на площадку другой группы. И ребята уже обеих групп побежали ловить бабочку. Через минуту её ловили дети всего детского садика, гулявшие на улице. Не поймали.

Бабочка сильнее замахала крыльями, взлетела высоко, выше беседок, и пе-

релетела за забор.

Дети долго не могли успокоиться: махали руками, как бабочка крыльями, оживлённо рассказывали друг другу про неё. Оказалось, что у многих сняты шарфы и шапочки, куртки расстёгнуты, щёки раскраснелись. Видя это, воспитатели быстро увели ребят в здание детского сада по своим группам.

Вечером, когда детей забирали домой, каждый с восторгом рассказывал родителям:

— Я видел бабочку! Мы хотели её поймать, но она улетела.

Одна бабушка в ответ сказала:

— Ну и хорошо! Значит, весна пришла.

Отрывок из книги «Продавец шаров»