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Пластилиновая книга увлечений и развлечений.

Пластилиновая книга увлечений и развлечений.

28 мая, 2021

Лепите, играйте, фантазируйте, изобретайте, смейтесь, творите!

Мастер-класс «Черепаха»


  • На зеленую полоску налепите три оранжевые.
  • Поверх них вторым слоем налепите еще две полоски. Сверху прилепите последнюю полоску. Это панцирь.
  • Слегка прижмите его по бокам. Переверните панцирь.

  • Прилепите ножки к внутренней стороне панциря.
  • Поставьте черепашку на ноги.
  • Изогните шею. Конец ее отогните в виде головы.

  • Сложите пополам две лепешки из желтого пластилина. Это глаза.
  • Прикрепите глаза к голове.
  • Кончиком ножа продавите ноздри.

Отрывок из книги «Большая пластилиновая книга увлечений и развлечений. Первые шаги маленького скульптора» 

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