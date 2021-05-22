Мультсериал «С добрым утром, Мартин!»

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22 мая, 2021

Герой мультсериала — рыжеволосый мальчик по имени Мартин — каждое утро просыпается в роли нового необычного персонажа.

Сегодня он рыцарь, а завтра может стать космонавтом! Поэтому, когда появятся инопланетяне или принцесса попадет в беду, Мартин со своими новыми способностями поспешит на помощь не раздумывая. И, конечно, с ним вместе отправятся его верные друзья.

Следите за невероятными приключениями Мартина, в которых он одной ногой находится в реальности, а другой — в невероятном фантазийном мире!

Смотрите премьеру мультсериала с 24 мая по будням в 11:05 на канале «Карусель»!