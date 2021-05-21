Мастер-класс для маленьких скульпторов

Пластилин — это поистине волшебный материал. Из него можно мастерить изделия различной формы и размера, придумывать интересные сочетания цветов.
Шаг за шагом мы покажем вам, как из простых фигур создаются удивительные поделки. Вместо задания «вылепите фигуру слоника» мы предлагаем накатать шариков разного размера и слепить из них слоника. Такие поделки с легкостью смогут сделать даже трехлетние детки.
Отрывок из книги «Большая пластилиновая книга увлечений и развлечений. Первые шаги маленького скульптора»