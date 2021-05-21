Мастер-класс для маленьких скульпторов

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21 мая, 2021

Пластилин — это поистине волшебный материал. Из него можно мастерить изделия различной формы и размера, придумывать интересные сочетания цветов.

Шаг за шагом мы покажем вам, как из простых фигур создаются удивительные поделки. Вместо задания «вылепите фигуру слоника» мы предлагаем накатать шариков разного размера и слепить из них слоника. Такие поделки с легкостью смогут сделать даже трехлетние детки.

Мастер-класс «Пчела»

Полоску № 1 сверните.

Обвейте ее полоской № 2, затем полоской № 3. Это задняя часть тела.

Подложите под нее полоску № 4, сверху положите полоску № 5.

Сверните их трубочкой. Это передняя часть тела.

Выгните.

Прикрепите ножки к туловищу.

В полоску подглазье заверните глаза — два

белых бочонка.

Продавите щелочки — зрачки.

Продавите щелочки — зрачки.

Расплющьте четыре капельки — это крылья.

Отрывок из книги «Большая пластилиновая книга увлечений и развлечений. Первые шаги маленького скульптора»