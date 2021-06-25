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Конкурсы: Придумай свою историю в мире Ниндзяго! Конкурсы: Придумай свою историю в мире Ниндзяго!
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Придумай свою историю в мире Ниндзяго!

25 июня, 2021

Легендарной вселенной LEGO® NINJAGO® – 10 лет! Отпразднуем вместе! Смотри мультфильмы на канале «Карусель», играй и расширяй свои знания в приложении LEGO Life и, конечно, участвуй в конкурсе!

LEGO® NINJAGO®  – это не просто игрушка, а целая вселенная со своей легендарной историей, истинными ценностями и настоящими героями!

Удивительный Мир самых невероятных фантастических приключений целого поколения!

В этом году мы празднуем Юбилей культового блокбастера, у захватывающих сюжетов которого больше поворотов, чем делает отважный ниндзя! 160 эпизодов – 160 историй о храбрых воинах и эпических сражениях добра со злом!

Присоединяйся к нам, чтобы вспомнить и подвести итоги всех Ву-ликолепных событий за последние 10 лет в истории мира LEGO® NINJAGO®!

  • С помощью конструктора LEGO® NINJAGO® придумай свою историю сражений. 
  • Сделай 5 фото, где будут видны герои и происходящие события. 
  • Загрузи фотоисторию на сайт и добавь описание. 
  • Зови всех голосовать за твою работу.

Создай рассказ в формате слайд-шоу и получи шанс выиграть классные призы!

А также следи за телепрограммой и приключениями смелых героев из Ниндзяго-Сити на канале «Карусель». 
Проверь себя на знание вселенной LEGO® NINJAGO®: проходи тесты и получай дополнительные лайки к своей работе. 

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Отрывок из книги «Маруся – спортсменка»
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