Придумай свою историю в мире Ниндзяго!

Добавить в закладки

25 июня, 2021

Легендарной вселенной LEGO® NINJAGO® – 10 лет! Отпразднуем вместе! Смотри мультфильмы на канале «Карусель», играй и расширяй свои знания в приложении LEGO Life и, конечно, участвуй в конкурсе!

LEGO® NINJAGO® – это не просто игрушка, а целая вселенная со своей легендарной историей, истинными ценностями и настоящими героями!



Удивительный Мир самых невероятных фантастических приключений целого поколения!



В этом году мы празднуем Юбилей культового блокбастера, у захватывающих сюжетов которого больше поворотов, чем делает отважный ниндзя! 160 эпизодов – 160 историй о храбрых воинах и эпических сражениях добра со злом!



Присоединяйся к нам, чтобы вспомнить и подвести итоги всех Ву-ликолепных событий за последние 10 лет в истории мира LEGO® NINJAGO®!

С помощью конструктора LEGO® NINJAGO® придумай свою историю сражений.

Сделай 5 фото, где будут видны герои и происходящие события.

Загрузи фотоисторию на сайт и добавь описание.

Зови всех голосовать за твою работу.

Создай рассказ в формате слайд-шоу и получи шанс выиграть классные призы!



А также следи за телепрограммой и приключениями смелых героев из Ниндзяго-Сити на канале «Карусель».

Проверь себя на знание вселенной LEGO® NINJAGO®: проходи тесты и получай дополнительные лайки к своей работе.

Перейти на страницу конкурса