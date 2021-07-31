Мультсериал «Геомека»

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31 июля, 2021

Мальчик Тэд с компанией друзей и удивительных роботов-зверей защищают мир от злодея!

Тед очень любит животных и однажды встречает удивительного Льва, сбежавшего из зоопарка.

При разведывательной операции они встречают Геомехов — высокотехнологичных роботов, похожих на мощных и проворных зверей. Их напарники — звериные стражи — должны работать вместе, чтобы стать лучше. Пики Луи связан с Кайманом, Сэм — с носорогоподобным Нэшорном, а у Теда связь с Леканом, похожим на льва. Сложив усилия, втроём они могут соединяться в небесного ястреба!

Сможет ли Тед и его товарищи по команде защитить себя и мир от злого доктора Тонга и его грозных роботов?..

Смотрите премьеру мультсери ала с о 2 августа с понедельника по четверг в 22:00 на канале «Карусель»!