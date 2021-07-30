Отрывок из книги «Лев Петрушка и его друзья»

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30 июля, 2021

В Саду Трав и Приправ живёт лев Петрушка. Он никогда не знает, что ждёт его впереди... особенно с таким непоседливым другом, как пёс Укропчик.

***

Если спросить у Петрушки, что он любит больше, чем часик поспать после обеда, то он ответит: поспать после обеда два часика. Вот только проблема в том, что в Саду Трав и Приправ не всегда тишина и покой. Например, если спросить у Листа Лаврового, что он любит больше, чем часик поспать после обеда, он ответит: постричь газон сэра Базилика при помощи газонокосилки. Стоит пройти ливню, а за ним выглянуть солнцу, чтобы травка как следует подросла, — и Лавровый уже тут как тут.

А когда газонокосилка отчего-то молчит, обязательно раздаётся свист полицейского. Если бы констебль Василёк ловил преступника каждый раз, когда дует в свисток, пойманных было бы некуда девать. С другой стороны, всё это ерунда по сравнению с теми днями, когда господин Луковица даёт Луковичкам уроки пения. Они знают только одну песню, и Петрушка слышал

её уже столько раз, что может спеть задом наперёд — он это и правда делает, когда пытается уснуть.



Песня такая:



«Как много Луковиц хороших,

Как много луковых имён,

Но все мы как одна похожи

И песню лишь одну поём.»



А хуже всего, когда на Шалфея вдруг нападает настроение почирикать. Это случается нечасто, но когда всё-таки случается, тут уж никому не уснуть, и в особенности Петрушке. Чириканье Шалфея — это нечто среднее между визгом циркулярной пилы, писком ржавой водокачки и скрипом давно не смазанной двери.



Отрывок из книги «Лев Петрушка и его друзья»